Jovem morto em ataque de facção era presidente de clube de futebol em Rio Branco

Micaias Santos Almeida, de 18 anos, foi executado a tiros, após um ataque de uma organização criminosa na madrugada deste domingo (16), na Rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, o jovem era presidente de um clube de futebol da comunidade. Ele estava acompanhando de um amigo, que ficou ficou gravemente ferido.

O crime ocorreu por volta das 2h20 da manhã. Os dois seguiam de bicicleta quando foram surpreendidos por quatro criminosos em duas motocicletas.

Micaias foi atingido por vários disparos nas costas e morreu no local. Já André foi baleado três vezes, sendo dois tiros no lado direito e um no lado esquerdo do corpo.

Nas redes sociais, o jovem era engajado em divulgar os trabalhos com o grupo de futebol no projeto SOS Taquari. Além disso, ele era adepto de outros esportes, como o jiu-jitsu.