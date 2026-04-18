O prazo para quem deseja participar das Eleições 2026 está chegando ao fim. Para garantir que nenhum cidadão fique de fora do processo democrático, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) inicia um Mutirão de Atendimento ao Eleitor. A ação ocorrerá entre os dias 20 de abril e 6 de maio, com foco na agilidade e comodidade do público.
O atendimento será centralizado na sede do Detran-AC, funcionando das 8h às 15h. Após o dia 6 de maio, o cadastro eleitoral será rigorosamente fechado, impedindo qualquer alteração, transferência ou emissão de novos documentos para o pleito deste ano.
Serviços Disponíveis
O mutirão oferecerá uma gama completa de serviços da Justiça Eleitoral, incluindo:
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Emissão do 1º título;
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Coleta de biometria e atualização de dados;
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Mudança de local de votação e transferência de domicílio;
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Regularização de títulos cancelados ou suspensos;
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Quitação de multas e emissão de certidões.
Documentação Necessária
Para realizar qualquer procedimento, o eleitor deve apresentar:
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Documento oficial com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho);
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Comprovante de residência recente;
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Certificado de quitação militar (exigência específica para homens que irão tirar o primeiro título).
A Justiça Eleitoral reforça a importância de não deixar para a última hora, evitando as tradicionais filas que ocorrem nos dias finais do prazo. A regularização é essencial não apenas para o voto, mas também para evitar restrições em outros documentos e serviços públicos que exigem a quitação eleitoral.