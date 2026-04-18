18/04/2026
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Prazo para regularizar título termina em 6 de maio; veja como fazer

Atendimento concentrado no Detran-AC funcionará das 8h às 15h, visando agilizar serviços e evitar filas de última hora

Por Fhagner Soares, ContilNet 18/04/2026
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Prazo para regularizar título termina em 6 de maio; veja como fazer
TRE-AC prepara estrutura no Detran para atender grande fluxo de eleitores em Rio Branco/Foto: Reprodução

O prazo para quem deseja participar das Eleições 2026 está chegando ao fim. Para garantir que nenhum cidadão fique de fora do processo democrático, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) inicia um Mutirão de Atendimento ao Eleitor. A ação ocorrerá entre os dias 20 de abril e 6 de maio, com foco na agilidade e comodidade do público.

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O atendimento será centralizado na sede do Detran-AC, funcionando das 8h às 15h. Após o dia 6 de maio, o cadastro eleitoral será rigorosamente fechado, impedindo qualquer alteração, transferência ou emissão de novos documentos para o pleito deste ano.

Prazo para regularizar título termina em 6 de maio; veja como fazer

Atendimento das 8h às 15h visa garantir acesso a trabalhadores e estudantes./ Foto: Reprodução

Serviços Disponíveis

O mutirão oferecerá uma gama completa de serviços da Justiça Eleitoral, incluindo:

  • Emissão do 1º título;

  • Coleta de biometria e atualização de dados;

  • Mudança de local de votação e transferência de domicílio;

  • Regularização de títulos cancelados ou suspensos;

  • Quitação de multas e emissão de certidões.

Documentação Necessária

Para realizar qualquer procedimento, o eleitor deve apresentar:

  1. Documento oficial com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho);

  2. Comprovante de residência recente;

  3. Certificado de quitação militar (exigência específica para homens que irão tirar o primeiro título).

A Justiça Eleitoral reforça a importância de não deixar para a última hora, evitando as tradicionais filas que ocorrem nos dias finais do prazo. A regularização é essencial não apenas para o voto, mas também para evitar restrições em outros documentos e serviços públicos que exigem a quitação eleitoral.

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