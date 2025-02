Juíza Olívia Ribeiro toma posse como presidente da Asmac nesta quinta-feira

A juíza Olívia Ribeiro será empossada como presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac) às 15h desta quinta-feira, 13, no Palácio da Justiça. Ela foi eleita para presidir a entidade no dia 6 de dezembro para o biênio 2025/2027, sucedendo o Juiz Gilberto Matos.

A magistrada, embora assuma a Associação pela primeira vez, já tem experiência no associativismo, pois já presidiu a Associação dos Procuradores do Acre, quando foi procuradora do estado.

Olívia assumirá a presidência com o comprimisso de dar continuidade aos projetos em execução, além de defender uma gestão participativa, primando pela valorização e inclusão de todos. Ela ainda tem como bandeira a luta em defesa das prerrogativas dos magistrados.

Também estarão participando da gestão Eva Evangelista e Mateus Santini nos cargos de primeira e segundo vice-presidente. Também estarão compondo a diretoria: Luís Camolez, Fernando Nóbrega, Zenice Mota, Lilian Deise, Marcelo Coelho, Luana Campos, Anastácio Menezes, Eder Jacoboski, Andrea Brito, Adamarcia Machado, Marcos Rafael e Bruna Perazzo.