Kris Jenner coloca a famosa mansão das Kardashians à venda; veja valor

Cenário de vários episódios de Keeping Up with the Kardashians, a famosa mansão de Kris Jenner, em Hidden Hills (Califórnia), entrou à venda por US$ 13,5 milhões (aproximadamente R$ 78 milhões, na cotação atual).

Com seis quartos e oito banheiros, espalhados por 822 metros quadrados, o imóvel de luxo se tornou um ícone da televisão com as gravações do reality show da família Kardashian. Cenas icônicas do programa foram registradas na propriedade.

Sinônimo de sofisticação, a residência foi construída em 1998 e comprada por Kris Kenner e seu ex-marido, Caitlyn Jenner, em 2010, três anos após a estreia de Keeping Up with the Kardashians no canal E!.

Prime Vídeo/Reprodução

Com um montante adicional de US$ 400 mil (R$ 2,3 milhões), é possível adquirir a mansão inteiramente mobiliada.