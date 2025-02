Líder João Pedro explica por que vetou Camilla para Thamiris

João Pedro explica para Thamiris que sua decisão de vetar Camilla foi estratégica e difícil, mas baseada em suas prioridades no jogo.

Thamiris compreende, mas expressa sua chateação por envolver sua irmã, ressaltando que a situação a fez se sentir estereotipada dentro da casa, algo que considera desgastante.

Thamiris entende, mas desabafa: “É minha irmã. Fiquei chateada por ela estar lá, é isso.” A conversa esquenta quando ela rebate uma justificativa de João Pedro: “Minha irmã não é uma pessoa agressiva. Eu que botei o dedo na Vitória.”

Ele nega ter acusado Camilla, mas Thamiris insiste que atitudes como apontar o dedo são normais ali dentro: “Aqui é normal você apontar para uma pessoa.” João Pedro revela que tem um trauma com isso, ao que Thamiris responde: “E eu fiquei chateada com isso.” Apesar da tensão, a conversa termina com um abraço.