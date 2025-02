Lula cumpre série de agendas nos estados da Amazônia, mas volta a excluir o Acre das visitas

O presidente Lula anunciou uma série de visitas na Amazônia nesta semana e vai desembarcar no Pará e no Amapá. Mesmo cumprindo as agendas na Região Norte, o presidente voltou a excluir o Acre da lista de visitações.

O estado faz parte dos estados que não receberam a visita presidencial desde que Lula assumiu o 3º mandato em 2023.

Além do Acre, Lula também não visitou outros dois estados: Rondônia e Tocantins. O presidente chegou a traçar um plano de visitar todas as unidades da Federação ao longo de 2024, o que não aconteceu.

Em 2024, Lula chegou a visitar 19 estados, passando por 65 cidades brasileiras. Em 2023, o presidente visitou apenas 36 cidades.

Jorge Viana perdeu prestígio?

O fato de Lula ainda não ter visitado o Acre pode revelar que o partido perdeu prestígio com o presidente. Fica feio até mesmo para o ex-governador Jorge Viana, principal nome do partido no estado. Apesar de ocupar o cargo de presidente da Apex, ele não conseguiu viabilizar a vinda de Lula ao estado.

A exclusão do Acre da lista de Lula mostra ainda que o caminho não deve ser fácil para o PT nas eleições de 2026. Em um pleito em que o partido prioriza eleger um senador da República, o apoio nacional da sigla é praticamente indiscutível.

Vixi!

A declaração do senador Sérgio Petecão ao ContilNet nesta semana sobre não conseguir ver viabilidade em uma chapa com Jorge Viana ao Senado em 2026, não pegou nada bem no Governo Federal.

Petecão tem vários cargos do governo Lula no Acre. O senador indicou vários nomes para ocupar Superintendências no estado.

Corre nos bastidores que caso Petecão não apoie o candidato do PT na disputa pelo Senado ou Governo, perderá todos os cargos nos próximos meses.

Deve pular fora

O deputado Fagner Calegário não tem mais espaço no Podemos e pode estar de malas prontas para deixar o partido. O ápice aconteceu nesta semana, quando ele largou a liderança do partido na Casa e ainda alfinetou o presidente da sigla, o secretário de Esportes, Ney Amorim. Não há mais clima!

Tem que pensar bem …

Calegário ainda vislumbra uma possível candidatura ao Congresso Nacional em 2026. O deputado precisa procurar uma nova sigla que lhe dê condições para isso. Caso contrário, sairá derrotado, sem cadeira na Câmara e nem na Aleac.

Começou a dar sinais

A base do prefeito Tião Bocalom na Câmara Municipal, que atualmente conta com 14 vereadores, começou a dar sinais de que vai blindar não só o prefeito, mas toda a equipe da Prefeitura, de ataques da oposição.

O grupo conseguiu derrubar o requerimento da oposição – do vereador Eber Machado – que pedia que o ex-secretário de Saúde, Elatian Nogueira, fosse à Casa prestar esclarecimentos sobre o Aedes do Bem.

Sabe o que faz

A deputada federal Socorro Neri aproveitou o encontro nacional dos prefeitos em Brasília, para se reunir com todos os chefes do Poder Executivo do Acre.

A parlamentar sabe da importância de ter o apoio dos prefeitos do interior, principalmente com uma eleição estadual batendo na porta. Uma reeleição é construída assim.