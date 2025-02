Maíra Cardi enfrenta dificuldades e pede ajuda com filha, fruto de relação com Arthur Aguiar

Maíra Cardi, influenciadora e ex-BBB, usou seu perfil do TikTok nesta segunda-feira (10/2) para pedir um auxílio para as seguidoras que são mães. Segundo a esposa de Thiago Nigro, a filha Sophia está passando por um período turbulento, por conta da adaptação em sua nova residência e colégio. Além dos momentos de tensão com a pequena, fruto da relação com Arthur Aguiar, a famosa declarou que está arrasada com a situação relatada.

“Estou arrasada! Essa é a verdade. Sophia não está se adaptando na escola, na nova vida e está muito difícil. Sei que muitas mães me assistem e que a adaptação no colégio é muito difícil para todo mundo. Não é só para Sophia, são para todas as crianças. Mas acredito e é por isso que estou dividindo com vocês, para que vocês possam me ajudar. Acredito que para Sophi esteja um pouquinho mais puxado. Por quê? Vamos lembrar o que aconteceu nesses últimos tempos? Fiz um vídeo falando sobre a importância da Thaís na nossa vida e a babá morreu. Ela ficou muito mal porque gostava muito da babá, todos nós gostávamos da Thaís e ela faz muita falta”, disparou Maíra.

“Thaís era a babá dela do final de semana, não via todos os dias, mas ela sentiu a morte da Thaís porque estava esperando um filho e o perdeu na sequência da gravidez. Logo depois, eu engravidei e ela estava com medo, porque na cabeça dela, a gravidez ficou uma informação ruim. Ela assustou muito e ficou com medo de que eu morresse durante a gravidez. Ela ficou assim: ‘A gravidez é ruim, porque morre a mãe ou morre o filho’. Depois o irmão faleceu e agora ela perdeu a casa dela, onde ela morou praticamente a vida inteira”, completou Cardi.

“Ela perdeu o quarto e ela não tem quarto aqui nessa casa, porque a gente não arrumou o raio do ar-condicionado. Ela está no nosso quarto e aí não está se sentindo pertencendo. As melhores amigas dela perdeu todas, porque mora em outra cidade. Ela perdeu a escola e então, para uma criança, é muita coisa: babá, irmão, escola, quarto, melhores amigas. Ela está arrasada! Hoje foi um dia muito ruim para nós. Está muito difícil! Não está fácil, não está. Estou com o meu coraçãozinho de mãe angustiado”, pontuou a companheira do Primo Rico.

“Ela não quer sair, só fica com as 3 naninhas emboladas, voltou a chupar chupeta porque está triste e não quer sair de casa. Ela não sai de casa, não quer brincar e não quer fazer nada. Óbvio que vou procurar um psicólogo para ela, antes que vocês perguntem. Ela precisa fazer [as sessões], vou procurar e a gente estava esperando mudar para achar. Estou arrasada! É isso! Quem é mãe aí e tem uns conselhos para me dar?”, finalizou a blogueira.