A apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais para se solidarizar com a cantora Lexa, que lamentou nesta segunda-feira (10/2) a morte da filha, Sofia, três dias após o parto. Lexa teve complicações na gravidez o que fez com que os médicos adiantassem o parto da cantora.

Mariana Rios escreveu para Lexa pedindo que a cantora fique bem, mesmo que não seja hoje, mas quando o tempo lhe permitir. “Fique bem, pois ainda há tanto a ser vivido e visto. Fique bem por você! Para você! Que todas as comemorações estejam guardadas em sua memória, assim como todas as boas notícias compartilhadas”, escreveu. Morte da filha de Lexa Lexa compartilhou que a filha Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, morreu no último dia 5.

A cantora relatou que a garotinha nasceu prematura , em 2 de fevereiro, mas não resistiu e faleceu três dias depois.

O nosso milagre nasceu! Dia 5/2, minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e quatro dias de um gestação muuuito desejada

Na sequência, ela explicou que teve uma pré-eclâmpsia com síndrome de Help. “17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi-intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas minha filha”, declarou. Em 2020, a Mariana Rios sofreu um aborto aos três meses de gestação e já falou abertamente sobre as dificuldades que passou para tentar engravidar novamente. Ao falar sobre a experiência de Lexa, Mariana ainda disse que a cantora é mais forte agora do que antes. “E nunca se esqueça de que você experimentou a sensação mais linda dessa existência: o verdadeiro amor! Meu abraço apertado para Lexa e para todas as mães que devolveram seus filhos aos céus!”, finalizou Mariana. Veja a postagem: View this post on Instagram A post shared by Mariana Rios (@marianarios)