Militares resgatam mais de 50 indígenas após naufrágio no Rio Javari, no Amazonas

Mais de 50 indígenas foram resgatados após a embarcação em que viajavam naufragar no Rio Javari, no interior do Amazonas, na quarta-feira (12). O acidente ocorreu próximo ao 1º Pelotão Especial de Fronteira (PEF), na região do Vale do Javari.

O grupo seguia em direção ao município de Atalaia do Norte para um encontro de lideranças quando o naufrágio aconteceu. Militares da 16ª Brigada de Infantaria de Selva atuaram no resgate, retirando da água 24 crianças, 15 mulheres e 17 homens.

De acordo com o Comando Militar da Amazônia (CMA), as vítimas receberam atendimento emergencial na unidade de saúde do 1º PEF, especialmente aqueles que apresentavam sinais de pânico e hipotermia devido à chuva e ao mau tempo. Dois bebês, que estavam com febre e tosse, também receberam cuidados médicos.

Após o resgate, todos passaram por avaliação, receberam alimentação e foram estabilizados antes do encaminhamento às suas comunidades.