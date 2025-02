Ministra Anielle Franco desfilará pela Mangueira no Carnaval

Anielle Franco será um dos destaques do Carnaval do Rio de Janeiro este ano. A ministra da Igualdade Racial do Governo Lula aceitou o convite da Estação Primeira de Mangueira, feito pela presidenta Guanayra Firmino, e passará pela Sapucaí no primeiro dia de desfiles, 2 de março.

No Instagram, a escola de samba compartilhou registros da visita da ministra, que passou pelo barracão da verde e rosa na tarde desta sexta-feira (7/2).

“Sempre que vejo mulheres negras nesses espaços [de liderança], eu me animo, me fortaleço. Só quem vem de onde a gente veio sabe a importância de estar aqui hoje, levando esperança, pensando o quanto a gente pode impulsionar e levar alegria para o nosso povo. Porque a alegria também é política. É uma honra [fazer parte disso]”, afirmou Anielle.

Para o desfile deste ano, a Mangueira apresentará o samba-enredo À Flor da Terra – No Rio da Negritude entre Dores e Paixões. Na letra, a agremiação falará sobre a influência dos povos bantus na cultura e sociedade fluminense.

“Contaremos desde a chegada da negritude à cidade até como suas lideranças podem nos apoiar na construção de um futuro de valorização das vidas negras”, adianta o texto compartilhado no Instagram.

O convite feito para Anielle Franco, estendido também aos pais da irmã de Marielle Franco — assassinada em 2018 —, também foi justificado na publicação. “A ministra e toda a sua família são exemplos dessa trajetória de ancestralidade e luta por uma sociedade mais justa.”

Assista o momento: