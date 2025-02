Morre Douglas Richer, ícone do entretenimento acreano

Faleceu na madrugada deste domingo (2) o colunista social Douglas Richer Queiroz, um dos maiores ícones do entretenimento acreano, aos 37 anos.

Ele lutava contra uma fibrose pulmonar idiopática e estava internado no Hospital de Base de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, desde o dia 6 de janeiro. Seus pulmões apresentavam menos de 20% de funcionamento, o que tornava necessário um transplante para superar a doença.

Natural de Sena Madureira, Douglas iniciou sua carreira no ContilNet há mais de 10 anos, onde se destacou desde o início, cobrindo os principais eventos de sua cidade natal. Após alguns anos dedicando-se à coluna social, expandiu seu trabalho para todo o estado e ampliou sua atuação para outros segmentos, escrevendo sobre curiosidades, moda e cultura.

Também foi destaque nas transmissões ao vivo do ContilNet – desde a Expoacre até as feiras realizadas nas cidades do interior do estado – participando das bancadas e entrevistando diversas autoridades e figuras ilustres.

O ContilNet está de luto!