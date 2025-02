Morre Ivan Zimmermann, ex-jornalista esportivo da ESPN e Bandsports, em tragédia nos EUA

O jornalista Ivan Zimmermann, ex-ESPN e Bandsports, faleceu aos 64 anos após um trágico acidente de carro na Flórida, EUA. A informação foi confirmada pela família do narrador ao UOL. O incidente ocorreu na última sexta-feira (31), quando Ivan, que morava nos EUA, foi atingido frontalmente por um veículo que invadiu a pista contrária. Ele conduzia um Nissan Versa, enquanto o motorista do outro carro, uma Mercedes-Benz C450, era Julius Clark, de 43 anos.

Trajetória marcante no jornalismo esportivo

Ivan Zimmermann se formou em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo em 1984 e logo se destacou no cenário internacional. Em 1985, teve a oportunidade de viajar com a comitiva do ex-presidente José Sarney, cobrindo a reunião anual da ONU, o que despertou sua paixão pelos Estados Unidos, país em que se estabeleceu permanentemente.

Em 1992, Zimmermann iniciou sua carreira na ESPN, onde se tornou o primeiro brasileiro a narrar um Super Bowl em 1993, marcando o início de sua ascensão na mídia esportiva. “A ESPN estava procurando brasileiros pra fazer teste de narrador. Fui lá e me encontrei no mundo em abril de 1992”, recordou ele em entrevista ao UOL em 2017. Durante sua carreira, cobriu diversos esportes, incluindo a NFL, NBA, NHL, MLB e até competições de pesca. Sua dedicação ao esporte e suas coberturas icônicas, como as Copas do Mundo de 1994 e 2006, fizeram dele uma referência no jornalismo esportivo.

Vida nos Estados Unidos e retorno ao Brasil

Após 20 anos nos Estados Unidos, onde se especializou nos campeonatos locais, Ivan voltou ao Brasil em 2003 para trabalhar no canal Bandsports. “Não teve um cidadão tanto americano quanto brasileiro que disse que daria certo. Falavam de assalto, buracos na estrada, mas eu estava cansado de passar frio”, comentou ele sobre seu retorno. No Bandsports, cobriu as Olimpíadas de Atenas 2004 e continuou a consolidar sua carreira no Brasil.

Em 2016, Ivan não teve seu contrato renovado com o canal, mas seguiu sua trajetória, integrando a Rádio Bradesco Esportes FM até a demissão em 2017, com o fim das atividades da rádio. Sua dedicação ao esporte e seu estilo único de narração serão lembrados por muitos.

Um legado de paixão e profissionalismo

O legado de Ivan Zimmermann no jornalismo esportivo é imenso, e sua partida precoce deixou uma lacuna significativa na mídia esportiva brasileira. Seus amigos e colegas de profissão lamentaram sua morte, destacando sua seriedade, profissionalismo e amor pelo que fazia. O Brasil perde um dos grandes nomes do jornalismo esportivo, mas seu legado seguirá vivo nas histórias que ele contou sobre os grandes momentos do esporte mundial.

A família de Ivan soube da tragédia apenas nesta quarta-feira (5), após autoridades norte-americanas entrarem em contato através do Instagram.