Morre Paulo Yoller, chef e fundador da hamburgueria Meats, em BH

O chef de cozinha Paulo Yoller morreu neste sábado (8) aos 36 anos, em Belo Horizonte. Natural de São Paulo, o chef fundou a popular hamburgueria Meats na capital paulista, que fechou no ano passado.

A notícia foi confirmada por amigos nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada. Yoller deixa uma filha de 10 anos.

O último registro do chef no Instagram foi na tarde de sábado (8). Ele estava com enfeites de Carnaval ao lado da namorada Caroline Toledo.

‘Com pesar, informamos o falecimento de Paulo Yoller, premiado chef de cozinha, ocorrido na tarde do sábado, 08 de fevereiro de 2025, aos 36 anos. Natural de São Paulo, Paulo deixou um legado de excelência na culinária, conquistando o reconhecimento por seu talento, criatividade e paixão pela gastronomia. Sua dedicação ao trabalho e sua busca constante pela inovação no setor o tornaram uma figura admirada e respeitada por seus colegas e clientes.

Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos à sua família, amigos e todos que foram tocados pela sua vida e obra. Paulo Yoller será lembrado com carinho e saudade, e sua história ficará marcada para sempre na gastronomia brasileira’, lamentou a agência Flandoli nas redes sociais.

Carreira

Formado em gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi, em 2008, o paulistano sempre demonstrou interesse por carnes. Ele começou em um açougue de Pirituba, onde aprendeu tudo sobre o boi. Pela dedicação, Yoller se tornou chapeiro da Butcher’s Market, uma das mais famosas lanchonetes de 2011.

Com o nome nos holofotes, passou pela Best Burguer por dois meses antes de abrir a hamburgueria Meats, em novembro de 2012.

*Com informações do Estadão