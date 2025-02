Motociclista de 19 anos é conduzido à delegacia após acidente que matou “Roberto Carlos do Palheiral”

O motociclista Miguel Tomaz da Silva Filho, de 19 anos, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) em Rio Branco na noite desta quinta-feira (13), após receber atendimento médico no pronto-socorro.

A detenção ocorreu após a morte do ex-candidato Francisco das Chagas Martins Teles, de 65 anos, conhecido popularmente como “Roberto Carlos do Palheiral”, vítima de um atropelamento na Avenida Jandaia, no Residencial Andirá, na parte alta da cidade.

A condução do jovem foi realizada pelo Policiamento de Trânsito depois que testemunhas relataram que Roberto Carlos do Palheiral caminhava em via pública, tentou atravessar a rua e foi atingido pela motocicleta conduzida por Miguel Tomaz.

Com o impacto, o idoso foi arremessado violentamente contra o asfalto, sofreu múltiplas fraturas e, possivelmente, um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima. Já o motociclista teve algumas escoriações pelo corpo e uma fratura na clavícula. Após o acidente, Miguel permaneceu no local e pediu ajuda, acionando uma ambulância e a polícia. A motocicleta foi retirada do local por familiares do condutor, o que causou estranheza.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Em seguida, devido à gravidade das lesões, foi necessário o envio de uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas tentaram reanimar a vítima, que entrou em parada cardiorrespiratória (PCR), mas ela não resistiu e faleceu dentro da ambulância.

Seguindo o protocolo, o corpo foi levado pelo Samu ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado para a família realizar o velório e o sepultamento.

O motociclista agora está à disposição da Justiça.