Motociclista morre após colisão com carro no interior do Acre

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista no centro de Sena Madureira, interior do Acre, Na tarde desta quinta-feira (27) A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Quintino Bocaiúva, envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio.

De acordo com informações preliminares, o motociclista trafegava pela Avenida Brasil quando foi surpreendido por um veículo que realizava uma conversão na Rua Quintino Bocaiúva. O impacto da colisão foi tão forte que o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. As autoridades locais isolaram a área para a realização da perícia e investigação das causas do acidente.

O cruzamento é conhecido por frequentes acidentes devido à falta de sinalização adequada e à imprudência de alguns motoristas.Isso reforça a necessidade de medidas urgentes para melhorar a segurança no local e evitar novas tragédias.

As identidades das pessoas envolvidas no acidente não foram divulgadas até o momento. A Polícia Civil de Sena Madureira está conduzindo as investigações para apurar as circunstâncias exatas do ocorrido.