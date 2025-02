MP pede prisão de Eduardo Costa por crime contra Fernanda Lima

Em 2018, polêmica envolvendo Fernanda Lima e Eduardo Costa ganhou destaque. A coluna Fabia Oliveira descobriu que, sete anos após o início dessa novela, o caso volta a ganhar força com a possibilidade de que o cantor seja punido com mais ênfase pela Justiça: com pena de prisão. Eita!

O que aconteceu

Eduardo Costa chamou Fernanda Lima de “imbecil” por causa de discurso feito em episódio do extinto programa Amor e Sexo, da TV Globo. O cantor também disse que a atriz apresentava “programa para maconheiro e bandido”. As falas pararam na Justiça e culminaram na condenação do músico pelo crime de difamação.

Pena de prisão

Esta coluna soube que, três anos após ser sentenciado, o caso pode ganhar contorno inesperado.

Eduardo Costa foi condenado a prestar serviços comunitários em fevereiro de 2022, resultado que levou em contas as particularidades do crime e de seu histórico criminal. Em setembro de 2024, o artista foi dado como intimado, aguardando-se, então, o cumprimento de sua pena.