Mulher é mantida em cárcere privado, agredida e torturada e vai parar no PS de Rio Branco

Eliane Nunes dos Santos, de 45 anos, foi mantida em cárcere privado e torturada pelo namorado, identificado como Marcos, em uma residência localizada no Ramal Linha Nova, na zona rural do município de Bujari. A vítima ficou refém desde a última sexta-feira (13) até a noite deste domingo (16), quando conseguiu escapar.

Durante o período em que foi mantida cativa, Eliane foi agredida fisicamente com socos e chutes no abdômen, além de ter sido riscada com uma faca e golpeada na cabeça. O agressor, que é caseiro de uma fazenda local, não permitia que a vítima deixasse a casa.

Ao conseguir fugir, Eliane buscou socorro em uma clínica de recuperação, e um homem a levou até o município de Bujari, onde a polícia foi acionada. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na base situada no município, recebeu os cuidados necessários e foi encaminhada ao pronto-socorro, onde permanece em estado de saúde estável.

A Polícia Militar colheu informações e iniciou buscas para prender o criminoso, mas ele ainda não foi localizado.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.