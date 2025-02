Mulher é presa por levar filhas de 1 e 12 anos para motel no interior do Acre; veja detalhes

Uma mulher identificada como Maria Gleiciene Maciel, foi presa pela Polícia Militar, no município de Cruzeiro do Sul nessa quarta-feira (26). De acordo com os relatos, a mulher estava há dois dias com as duas filhas, uma de 1 e a outra de 12 anos, em um quarto de motel.

O responsável pelo motel chamou a Polícia Militar ao local e informou que uma mulher não estava querendo sair e nem pagar a estadia dos dois dias e nem o consumo de cigarros, refrigerantes, cerveja, amendoim e chocolate no interior do quarto.

Ele disse não saber, inicialmente, da presença das menores no local. Ele contou que elas chegaram ao estabelecimento por volta das 21h de terça-feira, 25, em um veículo de corrida por aplicativo e se estabeleceram no quarto.

As acusações da polícia contra a mulher apontam fraude no comércio e corrupção de menores.

Os policiais consideraram que a mulher proporcionou às crianças meios totalmente inadequados e impróprios, dando voz de prisão a ela e sendo necessário acionar a equipe do Conselheiro Tutelar de Plantão para tomar as devidas medidas cabíveis em relação aos direitos das crianças em relação ao desgaste emocional e psicológico.

Não há informações sobre o destino das crianças após a prisão de Maria Gleiciane.