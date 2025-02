Mulher em situação de rua é agredida e fica nua após ataque em Cruzeiro do Sul; vídeo

Uma mulher em situação de rua e dependente química foi agredida por um homem na região central de Cruzeiro do Sul, na manhã desta segunda-feira (10). Durante o ataque, a vítima chegou a cair no meio da rua e, segundo relatos extraoficiais, após a agressão, retirou todas as roupas e permaneceu nua na calçada.

A cena aconteceu em uma área de grande movimentação comercial e foi registrada por testemunhas. As imagens rapidamente circularam nas redes sociais, gerando diversos comentários e reações sobre o ocorrido.

Internautas se manifestaram sobre a violência sofrida pela mulher e a falta de ajuda por parte dos presentes. Além disso, algumas críticas foram direcionadas ao poder público pela situação de abandono de pessoas em vulnerabilidade no centro da cidade.