Mulher que diz ser Madeleine McCann divulga testes de DNA alegando ligação com a família

Uma mulher da Polônia chamada Julia Wandelt, que alega ser Madeleine McCann, menina desaparecida em Portugal aos 3 anos em 3 de maio de 2007, divulgou testes de DNA que comprovariam sua conexão biológica com a família. A jovem de 23 anos publicou novos exames que apontam uma relação de 69,23% com amostras da garota, coletadas na cena do crime.

A informação foi publicada pelo jornal britânico “Daily Mail”. O anúncio rebate a versão apresentada pela investigadora Fia Johansson, que em dezembro de 2023, afirmou que Wandelt era 100% polonesa e não tinha nenhum traço de origem na Inglaterra, país em que McCann nasceu.

Mesmo após as alegações, os pais de Madeleine, Kate e Gerry, estão recusando fazer um novo teste de DNA.

Julia possui uma conta nas redes sociais chamada “I Am Madeleine McCann” (“Eu sou Madeleine McCann”, traduzido do inglês). Em entrevista à “BBC”, ela contou que começou a acreditar nisso após ver fotos da criança e reparar em semelhanças físicas. Segundo a mulher, isso a fez desconfiar da sua criação, e seus pais teriam ignorado perguntas sobre ela possivelmente ser adotada.

Já os pais de Wandelt discordam dessa versão e afirmam que possuem fotos e provas da criação dela. “Nós sempre tentamos entender todas as situações que aconteceram com Julia. Ameaças ao nosso endereço por parte de Julia, suas mentiras e manipulações, atividade na internet… nós vimos tudo isso e tentamos prevenir, explicar, pedimos para ela parar”, disse a mãe dela.

Relembre o caso

Madeleine McCann tinha 3 anos quando desapareceu em maio de 2007. Ela estava dormindo junto com os seus irmãos no apartamento de um resort no Algarve, em Portugal, enquanto os pais jantavam em um restaurante a poucos metros do local.