Na Conta! Salário do mês de fevereiro dos servidores públicos é pago nesta terça-feira

O salário dos servidores municipais será pago nesta terça-feira (25). De acordo com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o pagamento em dia reforça o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e a estabilidade financeira do município.

“Sabemos da importância de manter os salários em dia, pois isso impacta diretamente na economia local e na qualidade de vida dos nossos funcionários”, destacou o prefeito.

O pagamento beneficia milhares de servidores, incluindo efetivos, comissionados e terceirizados. A Prefeitura de Rio Branco reafirma o compromisso de continuar trabalhando para manter a folha salarial regularizada e reforça que seguirá empenhada na valorização do funcionalismo público.

“Nosso objetivo é garantir que os servidores possam exercer suas funções com tranquilidade, sabendo que seus direitos estão sendo respeitados”, afirmou o prefeito.