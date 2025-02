Namorado de Juh Vellegas tem celular furtado durante viagem ao nordeste: “Gente mal-intencionada”

A influencer acreana Juh Vellegas, usou as redes sociais para contar um perrengue que o namorado, Dilermando, passou em João Pessoa, neste 26 de fevereiro de 2025. No relato, feito em um vídeo, ela explica que, durante a noite de festa na cidade, o celular de Dilermando foi furtado enquanto ele curtia com o aparelho no bolso – algo que ela chama de “facilitou”.

“Ai o cara cutucou ele, ele olhou pra trás o cara tirou uma da cara dele, aí um monte de cara ficou empurrando, e quando saíram, ele sentiu o bolso leve. Roubaram o celular dele aqui, e agora vamos ter que comprar outro”, desabafou Juh, sem culpar a cidade, mas reforçando: “Existe gente mal-intencionada em todo canto.”

O episódio serve de alerta para quem vai curtir o Carnaval 2025, especialmente em festas com grandes multidões como as de João Pessoa e até no Acre. Juh deixou claro que o namorado poderia ter evitado o furto guardando o celular em um lugar seguro, longe de bolsos fáceis, ou usando bolsas com fechos. “Fica o vazio depois que tu é roubado, né”, ela disse.

Fica a dica para os foliões que devem redobrar a atenção: evite levar objetos caros à mostra, fique em grupos, e, se possível, use pulseiras ou bolsos internos. A história de Dilermando é só mais uma prova de que, no meio do agito, um cuidado a mais pode salvar a festa!

Veja: