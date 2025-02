Nasce o filho de MC Daniel e Lorena Maria, Rás

Nas imagens, ela mostra cliques inéditos do momento do nascimento do menino, com o funkeiro presente a todo o momento. A modelo ainda revelou o nome do menino: Rás.

Rás pode referir-se a Rás Gonguila, um carnavalesco de Maceió, ou a Ras Tafari, o último imperador da Etiópia. Lorena, sem dar detalhes, disse ter lutado durante o parto e precisou abrir mão do parto normal para recorrer a uma cesárea. Ela ainda revelou que o coração do filho chegou a oscilar.