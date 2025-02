O cantor Netinho de Paula se pronunciou na tarde desta quarta-feira (26/2) após ser agredido durante um assalto na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. O pagodeiro afirmou que teve o carro fechado pelos bandidos, que estavam armados e muito nervosos. Um deles acabou desferindo um soco no rosto do artista, que teve um celular roubado. Apesar do susto, o famoso disse que está bem.

Bandidos nervosos

“Quero dizer que está tudo bem, o pior já passou”, disse Netinho. “Ontem à noite, na minha vinda à São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes, eu fui abordado, um carro me enquadrou, estavam muito nervosos, com a arma na mão… E quase poderia ter acontecido o pior e era pra eu não estar aqui”, apontou o artista.

No vídeo publicado no Instagram, o cantor mostrou a marca deixada no rosto após a agressão sofrida. “O rapaz era jovem, tava nervoso, acabou dando um soco que pegou aqui embaixo no olho e levou um celular. Mas eu tô vivo, graças a Deus, e é o que importa”, desabafou Netinho.

Celular roubado

No mesmo vídeo publicado em seu perfil, o cantor exibiu a localização do seu celular roubado na ação. “Eu tô acompanhando, porque o iPhone tem um rastreador, e tá dando pra ver onde está. Acho que logo, logo os caras conseguem encontrar o celular, tá tudo certo”, encerrou Netinho.

A coluna Fábia Oliveira publicou com exclusividade na manhã desta quarta-feira (26/2) o assalto sofrido pelo pagodeiro. A coluna apurou que o cantor foi atacado logo depois do Pedágio do Guarujá, em São Paulo, por dois bandidos em um carro preto.