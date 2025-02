O primeiro filho de MC Daniel, fruto do relacionamento com Lorena Maria, nasceu na madrugada desta terça-feira (18/2). O que chamou a atenção dos internautas foi o nome do pequeno: Rás.

Em fotos do parto, Lorena revelou o nome do bebê. “Meu Rás, meu líder”, escreveu a influenciadora. O que significa Rás? Rás significa “chefe” e é inspirado no imperador da Etiópia Rás Tafári.

e é inspirado no imperador da Etiópia Rás Tafári. O imperador, também conhecido como Haile Selassie, ficou no poder entre 1930 e 1974.

Ele é considerado a principal figura do movimento religioso rastafári. Daniel e Lorena fizeram mistério com o nome do primeiro filho, mas já haviam dito que o nome escolhido seria diferente do convencional.