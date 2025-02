Nutrição em Pauta: Alimentos que podem ser perigosos se consumidos com o estômago vazio

A escolha dos alimentos que ingerimos logo pela manhã pode impactar diretamente nossa saúde e bem-estar ao longo do dia. Algumas opções, apesar de saudáveis, podem causar desconforto gastrointestinal ou até mesmo prejudicar a absorção de nutrientes quando consumidas com o estômago vazio. Entender quais são esses alimentos e por que eles podem ser prejudiciais pode ajudar a evitar desconfortos e garantir um melhor aproveitamento nutricional.

Alimentos que devem ser evitados em jejum

Café – Apesar de ser um queridinho das manhãs, o café estimula a produção de ácido no estômago, podendo causar azia e irritação gástrica, especialmente para quem já sofre de gastrite ou refluxo. Cítricos (laranja, limão, abacaxi) – Essas frutas são ricas em ácido cítrico, o que pode aumentar a acidez estomacal, levando a desconforto e irritação no revestimento do estômago. Banana – Contém altos níveis de magnésio e potássio, que, em jejum, podem causar um desequilíbrio nos níveis desses minerais no sangue, impactando a saúde cardiovascular. Tomate – Rico em taninos e ácidos naturais, o tomate pode aumentar a produção de suco gástrico, potencializando problemas como gastrite e refluxo. Doces e carboidratos refinados – Açúcares simples e carboidratos refinados, como pães brancos e bolos, provocam um aumento rápido na glicemia, seguido de uma queda brusca, o que pode levar a fome precoce, fadiga e irritabilidade. Bebidas geladas – Iniciar o dia com líquidos muito frios pode causar choque térmico no sistema digestivo, dificultando o metabolismo e podendo causar desconfortos intestinais.

Alternativas mais adequadas para o café da manhã

Se o objetivo é iniciar o dia com energia e bem-estar, algumas opções são mais indicadas para o consumo em jejum:

Água morna com limão (em pequenas quantidades) – Estimula o metabolismo sem causar grande irritação ao estômago.

– Estimula o metabolismo sem causar grande irritação ao estômago. Aveia – Rica em fibras solúveis, ajuda na digestão e promove saciedade.

– Rica em fibras solúveis, ajuda na digestão e promove saciedade. Ovos – Fonte de proteína de alta qualidade, contribuem para o controle do apetite e fornecem energia sustentada.

– Fonte de proteína de alta qualidade, contribuem para o controle do apetite e fornecem energia sustentada. Frutas menos ácidas, como maçã e mamão – Possuem fibras e antioxidantes que favorecem a digestão.

– Possuem fibras e antioxidantes que favorecem a digestão. Iogurte natural ou kefir – Contêm probióticos que auxiliam na saúde intestinal.

A alimentação matinal deve ser equilibrada e escolhida com cuidado para evitar desconfortos e promover uma boa digestão. Pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem fazer grande diferença no bem-estar diário. Optar por alimentos que sejam de fácil digestão e que promovam saciedade sem causar irritações é essencial para um dia mais produtivo e saudável.

A importância de procurar um nutricionista

Cada organismo reage de maneira diferente aos alimentos, e o que pode ser benéfico para uma pessoa pode não ser ideal para outra. Por isso, contar com a orientação de um nutricionista é fundamental para adequar a alimentação às necessidades individuais, prevenindo problemas digestivos e garantindo um equilíbrio nutricional adequado. Um profissional especializado pode ajudar a criar um plano alimentar personalizado, levando em consideração suas condições de saúde, rotina e objetivos, promovendo mais saúde e qualidade de vida.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101

Para mais informações: linklist.bio/luanadiniznutricionista