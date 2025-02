O Boticário anuncia Clash, nova marca de perfumaria masculina com Gabriel Medina como embaixador

O Boticário, marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros, anuncia Gabriel Medina como embaixador de Clash, nova marca de perfumaria masculina com previsão de lançamento para março de 2025, que desafia os padrões clássicos de sucesso masculino e instiga o homem a enfrentar a pressão para emergir mais forte diante dos desafios.

Clash chega ao mercado para representar o homem que não se intimida diante das adversidades. Com a premissa “da pressão nasce a força”, a marca se conecta com aqueles que encaram os obstáculos de frente, com coragem e determinação, e celebra o homem que não teme o desconforto em busca da sua melhor versão. Gabriel Medina, um atleta de alta performance que transcende o esporte, personifica essa busca incansável por superar desafios. Sua jornada, marcada por batalhas tanto no surf quanto na vida pessoal, inspira a marca a enaltecer a força e a resiliência que surgem da superação.

Para Gabriel, a parceria com Clash é um reflexo da jornada que ele enfrenta, mostrando que a superação é o combustível para alcançar seus objetivos. “A mensagem é muito real para mim. É sobre encarar os desafios de frente, buscando a força que emerge da pressão. Essa é a mesma mentalidade que levo para a vida e para o esporte. Mesmo passando por um momento difícil de lidar com uma lesão nesta etapa tão importante da minha carreira, a força interior que me guia me motiva a voltar ainda mais forte. É essa força que me permite encarar qualquer obstáculo com determinação”, comenta o atleta.

De acordo com Carol Carrasco, diretora de branding e comunicação do Grupo Boticário, as expectativas em relação ao lançamento são altas, e o anúncio de Gabriel Medina como embaixador é o primeiro passo de uma série de ações de alto impacto que acontecerão até o lançamento oficial da fragrância, em março. “Clash chega ao mercado como um olfativo inovador, que reinventa o frescor com modernidade e potência, e isso se traduz nesse arquétipo que estamos apresentando na campanha de lançamento. A escolha do Gabriel como embaixador é certeira nesse sentido, já que ele e sua trajetória são exemplos para encorajar os homens a enfrentarem os desafios com firmeza, abrindo uma narrativa sem precedentes que queremos construir para essa nova marca”, comenta a executiva.