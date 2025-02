Oficina de Saberes dos Povos Originários Huni Kuin: Uma imersão na cultura ancestral amazônica

A cultura ancestral do povo Huni Kuin está sendo compartilhada por meio da “Oficina de Saberes dos Povos Originários Huni Kuin”, um evento que ocorre entre os dias 10 a 20 de fevereiro de 2025, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, na Filmoteca da Biblioteca Pública. A oficina proporciona uma vivência autêntica, conduzida por representantes indígenas, permitindo aos participantes um mergulho profundo nos costumes e tradições desse povo originário do Acre e da Amazônia.

Conteúdo programático

O programa da oficina é amplo e diverso, abrangendo tanto aspectos teóricos quanto práticos da cultura Huni Kuin. Entre os temas abordados estão:

Introdução e breve história do povo Huni Kuin: Contextualização histórica e apresentação das tradições do povo.

Música Huni Kuin: Conhecimento dos ritmos, instrumentos e canções tradicionais.

Dança Huni Kuin: Expressões corporais e movimentos que fazem parte da cultura.

Linguagens e comunicação: Introdução à língua e às formas de interação.

Artesanato e pintura corporal: Técnicas tradicionais e significados dos grafismos.

Medicinas tradicionais: Conhecimentos sobre ervas e tratamentos naturais.

Culinária: Práticas e ingredientes característicos da alimentação indígena.

Caça e plantio: Métodos sustentáveis utilizados pelo povo Huni Kuin.

Uma experiência imersiva e transformadora

A oficina busca não apenas transmitir conhecimento, mas também criar uma conexão mais profunda entre os participantes e as tradições indígenas. Os alunos têm a oportunidade de vivenciar cada aspecto da cultura Huni Kuin, aprendendo diretamente com os detentores desses saberes.

O oficineiro geral do evento é Paê Inu Bake (Gilmar Feitosa Estevo Kaxinawá), um renomado representante do povo Huni Kuin. Sua experiência e conhecimento garantem que a oficina seja conduzida com autenticidade e respeito às tradições.

Certificação e reconhecimento

Ao final do curso, todos os participantes receberão um certificado de conclusão, reconhecendo sua dedicação e o aprendizado adquirido durante a oficina.

Este evento representa uma importante iniciativa para a valorização e preservação da cultura dos povos originários do Acre, promovendo o respeito e a difusão dos saberes tradicionais.