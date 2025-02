One Direction é convidado para homenagem a Liam Payne; saiba decisão dos membros

Os ex-integrantes da banda One Direction decidiram não aceitar um convite para se apresentar durante uma homenagem a Liam Payne no BRIT Awards, que acontecerá no dia 1º de março. Liam era membro da banda desde 2010 e faleceu no dia 16 de outubro aos 31 anos, após cair do 13º andar de um hotel na Argentina.

Segundo informações do jornal britânico The Sun, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik foram convidados para subir ao palco na cerimônia, mas optaram por recusar a proposta porque eles acreditam que um reencontro poderia desviar o foco da homenagem ao ex-colega de banda.

Uma fonte próxima aos artistas afirmou ao The Sun que a perda de Liam já foi um momento extremamente difícil para todos e que a ideia de uma aparição conjunta seria algo emocionalmente pesado: “Foi um momento muito emocionante para os rapazes e foi decidido que seria demais. Eles lamentaram privadamente e não sentem necessidade de fazer uma homenagem grande e chamativa por si só. Milhões de fãs ficarão desapontados, mas ainda não é o momento certo”, disse a fonte, que é especialista em música.

Segundo o jornal, outro fator atrapalha na reunião: Zayn mora na América e todos os membros estão em momentos diferentes na vida.

Ainda de acordo com o especialista, os ex-integrantes não consideram a possibilidade de um retorno do One Direction no futuro próximo.

Esperanças sobre a apresentação dos quatro membros surgiram após um boato espalhado no TikTok, o que levou centenas de fãs a correrem para comprar ingressos.

Relembre o caso da morte de Liam Payne

No dia seguinte da morte de Liam, em outubro de 2024, as autoridades confirmaram que a causa foi politraumatismo, resultando em hemorragias. Desde o início, a polícia descartou a hipótese de suicídio e concentrou as investigações em possíveis negligências e fornecimento de drogas.

As investigações conduzidas pela polícia argentina indicaram que Liam tentava sair do quarto quando caiu do prédio. Cinco pessoas foram acusadas em conexão com a morte, sendo três delas por homicídio culposo devido à negligência em garantir a segurança do cantor. Outras duas pessoas foram acusadas de fornecer drogas a Liam antes de sua morte.