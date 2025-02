Ônibus de Rio Branco terão trajetos alterados por conta do Carnaval; confira mudanças

A partir de sexta-feira (28), as rotas dos ônibus que operam entre o centro de Rio Branco e os bairros dos 1º e 2º Distritos serão modificadas devido à interdição de vias para a realização do Carnaval da Família 2025. A Prefeitura de Rio Branco anunciou que alternativas foram planejadas para minimizar os impactos no transporte público durante o evento.

As linhas que atendem os bairros Tancredo Neves, Alto Alegre, Mocinha Magalhães, Irineu Serra, São Francisco/Placas, Apolônio Sales/Mangueira, Wanderley Dantas, Apolônio Sales/Altamira, Circular/Morada do Sol/Tropical, entre outras, terão seus trajetos temporariamente desviados para a Avenida Ceará.

No 2º Distrito, as linhas Norte-Sul, Santa Maria, Vila Acre, Taquari, Liberdade e 06 de Agosto farão um desvio pela Quarta Ponte e pelo bairro 06 de Agosto.

Conforme os Planos de Operação do Transporte e do Trânsito, que foram preparados pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), a interdição de trechos das avenidas Getúlio Vargas, na altura do Colégio de Aplicação, e Brasil, no cruzamento com a Rua Marechal Deodoro, ocorrerá em horários específicos.

Além disso, a empresa Ricco Transporte disponibilizará cinco veículos reserva para atender às necessidades durante o período de mudanças, com três ônibus no Terminal Urbano, um no Terminal de Integração da Baixada da Sobral e um no Terminal de Integração Tucumã/Universitário.