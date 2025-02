Oposição reage à queda de popularidade de Lula e vê “governo sem rumo”

Parlamentares de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiram à pesquisa Datafolha, que apontou a queda da aprovação do governo para 24%.

Esse é o menor índice de aprovação em todos os três mandatos do presidente.

A maioria dos parlamentares da oposição ouvidos disse ter recebido o resultado da pesquisa sem surpresas, pois avalia que reflete o sentimento que veem nas ruas.

Ainda na avaliação deles, o resultado ajuda a reforçar o pedido de impeachment contra o presidente Lula e o eventual avanço do projeto que busca anistiar os envolvidos no ato de 8 de janeiro de 2023.

À CNN, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), afirmou que “não surpreende em nada” e que “é preciso cair na realidade”. “É uma resposta do brasileiro sobre o que só ele passa no mundo real.”

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), citou o aumento no preço de alguns alimentos e criticou decisões e falas de Lula.

Disse ainda que o governo está “derretendo” pela forma como toca o Orçamento público e que o atual governo Lula se parece com o segundo mandato de Dilma Rousseff, antes de ela sofrer o impeachment.

“A população do país está acordando a respeito da maneira como o governo vem se comportando. Então, essa queda da popularidade do presidente Lula é reflexo de como ele atua na administração de um país tão grande e complexo como o Brasil.”

“Vivemos hoje no Brasil um desastre que se assemelha ao final do governo Dilma 2. Lula 3 e Dilma 2 é um filme que nós já assistimos, infelizmente sabemos a maneira como ele vai terminar. É apenas um começo desse desastre anunciado, que o governo teima em repetir os mesmos erros. O PT não aprendeu nada e também não esqueceu nada”, acrescentou.

Um dos vice-líderes da oposição na Câmara, Rodolfo Nogueira (PL-MS), disse que “o povo está acordando para a farsa que é o governo Lula”.

“Na campanha, ele prometeu de tudo, mas agora a realidade bate à porta. O que se vê é um governo que não entrega o que prometeu. A inflação corrói o bolso dos brasileiros, os juros estão nas alturas e a segurança pública está abandonada. O país percebeu que foi enganado por falsas promessas e discursos vazios.”