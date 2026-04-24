Deputado federal falou sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em publicação nas redes sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) se envolveu, nesta sexta-feira (24), em uma briga com Jair Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e vereador de Balneário Camboriú (SC). O conflito aconteceu nas redes sociais

A confusão iniciou quando Nikolas respondeu a uma publicação de um internauta que estava zombando dele por ter trocado de camisa em um vídeo divulgado nas redes sociais do parlamentar mineiro.

“Vou mandar emenda também para internar vocês num hospício”, disse Nikolas. Jair Renan respondeu ao comentário de Nicolas: “Galvão?”.

No seu perfil do X, Nikolas tirou print da interação dele com Jair Renan e comentou: “Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla, não alcança a de uma toupeira cega”.

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