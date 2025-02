Apesar da troca de diretor de seu programa, nenhum tipo de investimento ou mudança foram feitos. A desculpa é que um estudo está sendo preparado para trazer novidades ao vespertino. Acontece que Ariel Jacobowitz, ex-diretor de Eliana, contratado pela Band, o diretor geral de conteúdo Rodolfo Schneider e o novo diretor artístico, o argentino Nano Iglesias, estão se movimentando no sentido contrário ao da comandante do Melhor da Tarde.

Novo produto

A ideia é deixar que o programa vá ladeira abaixo e mostrar isso para o público e imprensa. Enquanto o programa sangra, em paralelo, um novo produto está sendo preparado por Ariel e Rodolfo, com Pamela Lucciola à frente. Na teoria, a atração seria para as manhãs da Band.

Vale lembrar que, na folga de Cátia, a presença da moça no vídeo derrubava ainda mais a audiência. Então qual seria a brilhante ideia dos mocinhos? Quando o programa de Cátia já estiver sem salvação, eles vão oferecer a tal atração com Pamela como solução para os problemas. E para quem acha que a coisa não está evoluída, toda essa trama já tem prazo para acontecer. Cátia Fonseca seria derrubada em abril desse ano.

Mário Meirelles, que foi trazido como salvação, seria só uma justificativa na hora de tirar o programa do ar. Em conversas na cúpula, ele é chamado de “diretor com prazo de validade”. Seria jogado na imprensa que nem o diretor, que tem experiência na Globo com grandes nomes, teria conseguido salvar a atração. A questão é, como se salva algo sem investimento e com pessoas jogando contra?

Não é segredo

Isso o que conto para vocês já não é segredo em algumas esferas da emissora, como na direção de conteúdo, comercial e entre alguns membros da diretoria.

Enquanto Cátia Fonseca e Mário se juntaram para tentar salvar a atração, mesmo sem um centavo de investimento, outros, para mostrar poder, estão jogando contra a emissora. A dúvida que fica é: quem realmente dá a palavra final na Band está sabendo e apoiando ou também será pego de surpresa?

O que essa colunista também descobriu é que uma das pessoas que acha que vai ganhar espaço e força com a saída de Cátia Fonseca já tem um alvo nas costas colocado por alguém que quer seu cargo.

Essa novela só está começando, pois ainda temos muitos detalhes de outras vítimas de armações nos bastidores. Que Beleza Fatal, que nada! Essa novela do Melhor da Tarde é que promete virar um novelão.