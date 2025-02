Pesquisa revela probabilidade de Fernanda Torres vencer o Oscar 2025

Fernanda Torres está concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz em 2025 pela atuação no filme Ainda Estou Aqui e existem chances reais da brasileira ser premiada no evento marcado para domingo (2/3), às 20h.

A atriz brasileira tem 11,8% de chances de levar a estatueta, segundo pesquisa da empresa Brasil Apostas.

O levantamento chegou ao percentual levando em conta a avaliação de especialistas e outros fatores relevantes como recepção da crítica, histórico de premiações e campanha da Academia.

“Ser a última concorrente a ser vista vale a pena, e ela tem recebido muitos votos de membros da Academia que agora estão conhecendo seu filme. Com a disputa tão acirrada entre [Demi] Moore e [Mikey] Madison, me pergunto se os votantes não ficarão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceiro partido”, apontou Kyle Buchanan, repórter especializada na temporada de premiações.

A 97ª cerimônia do Oscar acontece neste domingo (2/3), no Dolby Theatre, em Hollywood, com transmissão ao vivo no Brasil pela TNT e Max, a partir das 21h (horário de Brasília). Confira a lista completa de indicados deste ano clicando aqui.