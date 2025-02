PF deflagra nova operação no Acre e cumpre mandados na Reserva Chico Mendes

A Polícia Federal (PF) realizou mais uma operação no Acre nesta quinta-feira (6), desta vez na Reserva Extrativista Chico Mendes (RESEX Chico Mendes), em Xapuri, no interior do estado.

A Operação Mezenga tem como objetivo combater crimes ambientais praticados na região. As infrações cometidas pelos investigados envolvem invasão de terras públicas, desmatamento ilegal, exploração irregular de pecuária e outras atividades prejudiciais ao meio ambiente, “que afetam diretamente o ecossistema local e os povos tradicionais que dependem da reserva para sua sobrevivência”, informou a PF.

Ao todo, 18 policiais participaram da operação. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal do Acre.

O material apreendido será analisado pela polícia, podendo resultar na identificação de novos fatos e suspeitos.

Os envolvidos poderão responder judicialmente, entre outros crimes, por invasão de terras públicas, desmatamento, impedimento da regeneração natural de florestas e lavagem de dinheiro.