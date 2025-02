PF deflagra operação no Acre e mira em acusado de abuso sexual infantojuvenil e estupro

A Polícia Federal deflagrou a Operação Dispersão nesta quinta-feira (27), na capital acreana, contra suspeito de envolvimento em supostos delitos de produção e o armazenamento de arquivos contendo imagens e vídeos de abuso sexual infantojuvenil, assim como pela prática de estupro de vulnerável.

Foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Estadual do Juiz das Garantias, com o objetivo de identificar elementos que confirmem a participação do suspeito nos eventos criminosos, além de eventuais partícipes das infrações em apuração, com o prosseguimento do inquérito policial até sua conclusão.

O indivíduo poderá ser processado criminalmente pelos crimes acima citados, ademais de outros porventura constatados, cujas penas somadas chegam a 27 anos de prisão.