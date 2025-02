Pimenta: após perder cargos, Alan Rick muda o discurso e ‘declara guerra’ contra o Governo

A última semana foi movimentada nos bastidores da política após o senador Alan Rick, do União Brasil, perder cargos que tinha no governo Gladson Cameli. Apesar do palácio dizer que as exonerações dos indicados do senador representar apenas uma ‘adequação política no governo’, todo nós sabemos que isso é um claro reflexo do que vem para 2026.

Alan é candidato ao Governo contra a candidatura do sucessor de Gladson – que ao tudo indica, deve ser a vice-governadora Mailza Assis.

Após perder os cargos, Alan, que antes tinha adotado silêncio e preferiu não comentar as exonerações, mudou de postura e praticamente declarou guerra ao Governo Cameli.

Em uma agenda em Sena Madureira, ao lado do prefeito Gerlen Diniz – que inclusive é aliado de Gladson -, Alan fez duras críticas a Gladson e ainda citou um dos problemas que é visto como o maior gargalo da gestão do governador, a Operação Ptolomeu.

Alan foi até as obras do hospital João Câncio Fernandes e criticou o governou pelo atraso nas obras. Ele estava ao lado ainda do deputado federal Roberto Duarte.

“Enquanto uma parte da obra está prestes a ser concluída, outra está paralisada por conta dos problemas relacionados à Operação Ptolomeu. Isso nos entristece profundamente. O povo de Sena Madureira sofre com a falta de uma estrutura de saúde adequada. O Estado precisa resolver os trâmites burocráticos e entregar essa obra ao povo”, alfinetou o senador.

Ao que tudo indica, essa deverá ser a postura de Alan. Entendeu que o jogo começou e que precisa se articular agora.

E Gerlen?

O que mais chamou a atenção no vídeo foi a presença do prefeito Gerlen Diniz, que apesar de ser do mesmo partido do governador, o Progressistas, concordou com as afirmações de Alan.

Muitos dizem que Gerlen não engoliu as decisões de Gladson de nomear uma série de aliados do ex-prefeito Mazinho Serafim, principal adversário dele, em cargos do Governo em Sena Madureira. A fala e presença dele ao lado de Alan seria uma ameaça ao governo de Cameli.

“Precisamos que Sena Madureira tenha um olhar diferenciado. Os recursos já foram destinados, mas a obra precisa ser concluída para que o povo não continue sendo encaminhado para Rio Branco em busca de atendimentos médicos que deveriam ser oferecidos aqui”, concordou o prefeito.

O Palácio sentiu

Não demorou muito para o palácio sentir as ameaças. O vídeo caiu como uma bomba no governo e foi preciso o secretário Luiz Calixto defender a gestão Cameli e rebater as críticas de Alan Rick.

“O estranho na fala do senador é que a operação se arrasta, sem qualquer conclusão, há mais de 3 anos e somente depois de perder cargos de familiares e aliados na gestão é que ele a associa ao atraso da obra”, rechaçou.

Nenhuma surpresa

Não foi surpresa ver a presença do deputado Roberto Duarte no vídeo e nas agendas de Alan Rick. Ele é o principal defensor da candidatura dele ao Governo. Há quem confirme que caso Alan deixe o União Brasil por falta de espaço, o Republicanos, partido presidido por Duarte, seria a nova casa escolhida pelo senador para disputar o Governo.

De volta às raizes

Vale lembrar que Alan foi eleito pela primeira vez, em 2014, como deputado federal, pelo PRB, antigo Republicanos. Na época, ele obteve mais de 17 mil votos e ficou com a última vaga na bancada federal.

Publicidade