PM influencer é executado a tiros por amigo de infância; veja vídeo

O policial militar Rafael Rodrigues Novais (32), que também é influenciador, foi executado na manhã desta quinta (6) no Jardim Paulistano, zona norte de São Paulo. Militar do 4º Batalhão da Polícia Militar, ele foi alvo de diversos disparos à queima-roupa.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o policial cumprimenta o atirador, seu vizinho e amigo de infância, antes de ser baleado. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito de matar Rafael foi identificado como André Leandro de Souza Mata, que morava ao lado do policial. Ele foi morto por volta de 14h30 desta quinta, 5 horas após o assassinato, durante uma suposta troca de tiros com agentes da PM.

Segundo o g1, testemunhas relataram que o autor dos disparos devia R$ 300 à vítima por conta do retrovisor quebrado de um carro. Pessoas próximas a Rafael relataram que André fingiu estar transferindo o valor pelo aplicativo do banco no celular antes de matá-lo.

O vídeo contem imagens fortes. Veja:

Rafael era influenciador digital e publicava vídeos de operações e prisões em seu canal no YouTube, onde tinha mais de mil inscritos, além de seus perfis no Instagram, com 50 mil seguidores, e no TikTok, com 66 mil.

A vítima trabalhava há oito anos na Polícia Militar e estava de folga no momento em que foi assassinado pelo vizinho.