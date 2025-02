A família do cantor Leonardo está envolta em polêmica e comentários nas redes sociais após o aniversário de 23 anos de João Guilherme, filho do cantor, celebrado no último fim de semana em Goiânia. Isso porque a atitude de Bruna Marquezine, namorada do ator, de não querer aparecer em fotos e vídeos, chamou a atenção. Poliana Rocha, esposa do sertanejo, parece ter opinado sobre a questão por meio de uma indireta.

Para quem não está sabendo, a coluna Fábia Oliveira contou, com exclusividade, que Bruna Marquezine ficou longe da família do namorado, o ator João Guilherme, e se espantou com a bebedeira protagonizada por Leonardo e companhia durante a festa de aniversário feita em homenagem ao amado no último fim de semana. A atriz não se pronunciou sobre o caso, mas reagiu a um comentário feito por uma fã. “Bruna, meu amor. Esses dias aí tenho observado você ensinando em silêncio. Que lindo ver que você não negocia seus princípios e posicionamentos, não importa onde e nem com quem esteja”, escreveu a seguidora da atriz responsável pela mensagem curtida por Bruna Marquezine. João Guilherme e outros membros da família de Leonardo também preferiram manter o silêncio diante da polêmica, mas Poliana Rocha mandou uma indireta nesta quarta-feira (5/2) aos seguidores. “Seja menos curioso sobre pessoas e mais curioso sobre ideias”, compartilhou a esposa de Leonardo no Instagram. A frase foi escrita por uma cientista polonesa chamada Marie Curie. Depois que a curtida de Bruna Marquezine repercutiu em sites e perfis no Instagram, a atriz decidiu simplesmente retirar a curtida, como se nada tivesse acontecido. O que rolou na festa de João Guilherme? A coluna Fábia Oliveira descobriu que Bruna Marquezine não interagiu com as concunhadas, preferiu se afastar de alguns convidados e até mesmo se incomodou com a bebedeira no local.

A festa em celebração aos 23 anos de João Guilherme aconteceu na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, localizada em Goiânia.

Além de Bruna, quem também ficou mais afastada dos demais convidados foi Sasha Meneghel, amiga íntima do ator. As duas, aliás, não se desgrudaram durante toda a festa.

Em determinado momento, João Guilherme ficou irritado com o irmão mais velho, Pedro Leonardo, após o apresentador tentar filmar as convidadas sem o consentimento delas.

Apesar de reclusas, Bruna e Sasha não causaram nenhuma briga ou desconforto. João Guilherme mostrou que entendeu a situação e apoiou as duas.

Outro detalhe que a coluna descobriu é que a atriz de Besouro Azul ficou bastante desconfortável com a bebedeira descontrolada protagonizada pela família de João Guilherme.