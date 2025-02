Polícia prende homem por furto e outro por suspeita de estupro no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Tarauacá, prendeu nesta segunda-feira, 24, dois indivíduos em cumprimento de mandados de prisão expedidos pelo Judiciário.

Um dos detidos, identificado pelas iniciais A.N.S., possui um extenso histórico criminal, incluindo cinco passagens por furto, uma por ameaça, uma por tentativa de homicídio e outra por tráfico de drogas. Ele foi preso novamente pelo crime de furto.

O segundo preso, J.L.R.N., foi capturado por suspeita de estupro. A prisão representa um avanço no trabalho investigativo da Polícia Civil no combate a crimes sexuais e na proteção das vítimas.

As ações fazem parte dos esforços contínuos da PCAC para garantir a segurança da população e reforçar o compromisso da instituição com o cumprimento da lei. As autoridades seguem investigando os casos e os presos estão à disposição da Justiça.