Familiares afirmam que o jovem foi atraído por falsas promessas de emprego, sofreu retenção de pagamentos e estava sendo ameaçado por uma agência

O sonho de uma vida estável na Europa terminou em tragédia para o jovem Samuel de Souza Frota, de 23 anos. Natural do Ceará, Samuel foi encontrado morto no último domingo (12) em uma linha férrea na cidade de Warrington, próxima a Liverpool, na Inglaterra. O caso, que ganhou destaque na imprensa britânica, está cercado de mistérios e denúncias graves feitas por seus familiares no Brasil.

Samuel, que trabalhava como vendedor de roupas em solo brasileiro, viajou para a Inglaterra a convite de um amigo, com a expectativa de crescimento financeiro. No entanto, o que deveria ser uma oportunidade de ouro transformou-se em um pesadelo de insegurança e pressão psicológica.

Exploração e Ameaças

Segundo relatos da família, a realidade encontrada por Samuel foi drástica. O trabalho prometido nunca se concretizou e ele foi realocado para funções diferentes das acordadas. Com o tempo, o jovem parou de receber seus pagamentos e passou a enfrentar um cenário de vulnerabilidade extrema.

Ao tentar questionar a agência responsável pela sua contratação, Samuel teria sido alvo de ameaças. Nos dias que antecederam sua morte, ele relatou a parentes que estava passando por dificuldades financeiras e sentia-se inseguro. O sinal de alerta máximo veio quando o jovem desativou todas as suas redes sociais pouco antes de ser localizado sem vida.

O que dizem as autoridades

O jornal britânico Warrington Guardian informou que equipes de emergência foram acionadas para a região de Winwick após relatos de uma pessoa nos trilhos. O corpo foi encontrado no local, mas a polícia local ainda não confirmou se houve crime ou se a morte ocorreu por outras circunstâncias.

A advogada da família informou que está em contato com as autoridades britânicas para ter acesso aos laudos e deve solicitar exames complementares. No Brasil, o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) monitora o caso através do consulado, prestando assistência burocrática.

Luta por Justiça e Traslado

Enquanto aguarda a conclusão das investigações, a família de Samuel vive a angústia de não poder se despedir. Eles tentam viabilizar o traslado do corpo para o Ceará, onde pretendem realizar o sepultamento. Nas redes sociais, amigos e parentes iniciaram uma campanha pedindo que o caso não seja esquecido e que a suposta agência de empregos seja investigada por exploração.