Policiais penais do Acre ameaçam acampamento na ALEAC e operação padrão nos presídios por reajuste salarial

Os policiais penais do Acre anunciaram uma série de medidas para pressionar o governo estadual a atender reivindicações salariais (PCCR).

Entre as ações deliberadas estão a possibilidade de um acampamento em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), a deflagração da operação padrão nos presídios e a renúncia ao banco de horas que reforça o efetivo diário nas unidades prisionais.

O anúncio foi feito pelo presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Acre, Eden Azevedo, nesta terça-feira (4), após o segundo dia de assembleia da categoria. Segundo ele, as medidas serão adotadas nos próximos meses, caso o governo não apresente uma proposta concreta sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), uma demanda que se arrasta há vários anos.

Azevedo destacou que a categoria está mobilizada e aguarda uma manifestação do governo estadual. “Os policiais penais deliberaram por essas três medidas, e elas devem ser colocadas em prática caso não haja avanço nas negociações”, afirmou.

Esta não é a primeira vez que os policiais penais do Acre realizam manifestações para cobrar melhorias. Em 2021, a categoria chegou a acampar em frente à Aleac para pressionar pela aprovação da Lei Orgânica da Polícia Penal, que regulamenta a função no estado. Na ocasião, também houve entrega de cargos de chefia como forma de protesto.

Agora, com a possibilidade de novas paralisações e restrições no trabalho dos policiais penais, o sistema prisional do estado pode enfrentar dificuldades operacionais, impactando diretamente a rotina nas unidades prisionais.

Até o momento, o governo do Acre não se pronunciou oficialmente sobre as reivindicações da categoria.

Veja o vídeo: