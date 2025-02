Preço médio da gasolina vai a R$ 6,35, maior valor em mais de 2 anos

Quem foi abastecer seu veículo nesta semana encontrou combustíveis mais caros do que na passada.

O preço médio da gasolina vendida nos postos do país, por exemplo, ficou em R$ 6,35 o litro, R$ 0,15 mais cara do que no período entre os dias 26 de janeiro e 1º de fevereiro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP).

Com isso, o a média paga pelo combustível chegou ao maior valor nominal em mais de dois anos, o mais alto desde que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu a presidência.

O valor é R$ 0,05 maior do que o reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que passou a vigorar no sábado (1º) passado.

A alíquota cobrada sobre os combustíveis foi elevada para:

Gasolina e etanol: alta de R$ 0,10 o litro, para R$ 1,47;

alta de R$ 0,10 o litro, para R$ 1,47; Diesel e biodiesel: R$ 0,06, para R$ 1,12.

No caso do diesel, a variação entre as duas semanas é ainda maior: R$ 0,28, chegando a R$ 6,38 o valor médio do litro do combustível no Brasil.

Além do reajuste do ICMS, o preço do diesel também sofreu com um aumento anunciado, no final de janeiro, pela Petrobras, de R$ 0,22. Este reajuste, porém, não foi diretamente ao consumidor, mas sim aos distribuidores.

Variação por estado

Gasolina

Olhando o preço da gasolina por Unidade Federativa, nove delas registraram altas ainda maiores do que a média nacional.

São elas Bahia, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, Rondônia, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.

Já os litros mais caros do combustível foram encontrados nos estados do Acre (R$ 7,49), Rondônia (R$ 7,19) e Roraima (R$ 7,02).

Diesel

Já no caso do diesel, 10 UFs superaram a média nacional: Pernambuco, Distrito Federal, Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso.

Os estados mais caros nesta semana foram Acre (R$ 7,64), Roraima (R$ 7,08) e Pará (R$ 7,03).

Etanol

No país, o etanol ficou R$ 0,08 mais caro, chegando a R$ 4,37 o litro. Os postos com os valores mais altos para o combustível estavam localizados no Amapá (R$ 5,47), Rondônia (R$ 5,39) e Rio Grande do Norte (R$ 5,38).