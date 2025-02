Prefeito do Rio confirma show de Lady Gaga em 3 de maio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou nesta quarta-feira (12) que a americana Lady Gaga fará um megashow na capital fluminense no dia 3 de maio. A informação foi confirmada com exclusividade para a RedeTV.

“Dia 3 de maio, Lady Gaga no Rio de Janeiro, primeira vez que eu confirmo”, disse o prefeito. Em seguida, ele explicou o motivo de trazer as grandes estrelas à capital fluminense.

Eduardo Paes declarou: “Eu olho para esses grandes evento dessa maneira, eles aquecem a economia, eles trazem a oportunidade, eles divulgam. O Rio é uma cidade que vive do seu branding, da sua marca. Fizemos Madonna ano passado e esse ano, tem Lady Gaga, pronto falei”.

O prefeito do Rio ainda confirmou que não se importa em gastar dinheiro público com a cantora americana considerando, por exemplo, a movimentação da economia após o megashow de Madonna.

“Enche todos os hotéis, enche todos os restaurantes, gera emprego e constrói essa identidade. O retorno de mídia do show da Madonna na praia de Copacabana é um negócio inacreditável no mundo inteiro”, acrescentou Eduardo Paes.

O prefeito acrescentou que para o próximo ano, pretende trazer a banda U2 à capital fluminense.