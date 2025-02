Prefeitura de Feijó divulga Processo Seletivo para Agente Educacional

No estado do Acre, a Prefeitura de Feijó divulgou um novo Processo Seletivo, com o objetivo de formar cadastro reserva para o cargo de Agente Educacional. A atuação será no ano letivo de 2025, junto às crianças das comunidades de difícil acesso do Município.

Segundo o edital, podem concorrer candidatos com idade mínima de 18 anos e nível médio completo. A remuneração a ser paga será equivalente ao valor de um salário mínimo.

Vale ressaltar que a formação das turmas será de responsabilidade do Agente Educacional dentro da comunidade e serão validadas apenas as turmas com no mínimo 10 alunos.

As inscrições acontecerão na Municipal de Educação, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 382, Centro, no período de 3 de fevereiro de 2025 a 18 de fevereiro de 2025. As inscrições são gratuitas.

A seleção acontecerá por meio de análise curricular. Informações complementares podem ser encontradas no edital completo anexado em nosso site.

O Processo Seletivo terá validade para o ano vigente, podendo ou não ser prorrogado para o ano seguinte.

