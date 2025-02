Prefeitura divulga resultado final de processo seletivo para diversas áreas; veja lista

A Prefeitura de Epitaciolândia, no interior do Acre, divulgou o resultado final do processo seletivo para diversas vagas.

A relação completa saiu na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (4).

As vagas são para agende comunitário de saúde, agente administrativo, agente de endemias, agente de portaria, agente educacional, assistente social, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, biomédico, bioquímico, cuidador de creche, educador social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, instrutor de música, mediador, médico, merendeira, motorista, nutricionista, odontóloga, pedagogo, professor, profissional de educação física, psicólogo, recepcionista, técnico de enfermagem, veterinário e visitador sanitário.

VEJA A LISTA COMPLETA: