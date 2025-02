O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), Marcos Frank, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) por efetuar disparos de arma de fogo em via pública. A denúncia, baseada nos artigos 15 e 20 da Lei nº 10.826/2023, foi apresentada após o órgão concluir que o gestor cometeu o crime. A informação é do site Alerta Cidade.

De acordo com o MPAC, o episódio ocorreu por volta das 18h55, quando Frank teria chegado ao local dirigindo uma camionete branca e efetuado pelo menos cinco disparos contra um veículo modelo Ônix.

Além desse caso, o Ministério Público destacou que essa não seria a primeira vez que o presidente do IAPEN comete esse tipo de infração. Segundo a denúncia, em um episódio anterior, ocorrido no município de Sena Madureira, Frank já havia atirado em via pública. Na ocasião, ele firmou um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), evitando um processo judicial. No entanto, por ser reincidente, a mesma medida não poderá ser aplicada desta vez.

Até o momento, nem Marcos Frank, nem o governo do Acre se pronunciaram oficialmente sobre a denúncia. O espaço segue aberto.