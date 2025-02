A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de quinta-feira (13) , um carregamento de cigarros contrabandeados durante uma fiscalização na BR-317, no município de Senador Guiomard, interior do estado. O motorista do veículo transportava 10.420 maços de origem estrangeira sem comprovação fiscal e foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Rio Branco.

A abordagem ocorreu durante uma operação de rotina, quando os agentes identificaram um VW/Gol com características suspeitas, como películas espelhadas e excesso de peso. Ao receber a ordem de parada, o condutor desobedeceu e tentou fugir, entrando na área urbana da cidade. Após um breve acompanhamento tático, a PRF conseguiu interceptar o carro.

Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram a carga irregular. Diante da situação, o motorista foi detido e responderá pelo crime de contrabando. O automóvel e os produtos apreendidos foram entregues à autoridade policial para os procedimentos legais.