Ramal em Sena Madureira é coberto por águas de Igarapé nesta quinta-feira

Moradores que utilizam um ramal próximo a Br-364, entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, no interior do Acre, enviaram com exclusividade para o ContilNet nesta quinta-feira (27), um problema envolvendo o Igarapé Madalena, que transbordou e cobriu parte da via.

Nas imagens é revelado o grande volume de águas no local, e ainda um homem que tenta passar com dificuldade na área. De acordo com informações, a situação tem motivado diversos prejuízos.

Em Rio Branco, o Rio Acre segue em elevação e se aproxima dos 12 metros, de acordo com dados divulgados pela Defesa Civil na última quarta-feira (27). A cota de alerta na capital acreana é de 13,50 metros, enquanto o transbordamento ocorre a partir dos 14 metros.