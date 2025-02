Rapper Kaemizê é escolhido como líder para o Dia Mundial da Criatividade em Rio Branco

A Amazônia Ocidental participa do WCD (World Creativity Day) 2025 em bloco, com as cidades de Rio Branco, Porto Velho e Manaus. O Instituto Valendo é o mantenedor do evento e Beto Contartesi, o embaixador.

“Integrar a Amazônia Ocidental a partir da Economia Criativa é, sem dúvida, um vetor de oportunidades para geração de renda e desenvolvimento social aplicado, potente e, além de integrar a região ao restante do país e apresenta a Amazônia como uma fundamental e relevante fonte de fornecimento das novas economias.”, diz Contartesi.

Para fazer Rio Branco entrar no mapa da criatividade, um líder foi eleito para fazer o WCD acontecer. O rapper e compositor Kaemizê é o responsável pelo comando dos trabalhos criativos na capital do Acre.

Carlos da Silva de Oliveira, o Kaemizê, tem 26 anos e conheceu a música há pelo menos 10 anos em Cruzeiro do Sul, onde nasceu e viveu até os 22. Em Rio Branco participa de festivais estaduais e nacionais, onde é destaque com as suas letras e batidas.

Em 2021 foi ganhador do Festival Rap Virtual com “Poesia Periférica”. O evento foi realizado pelo artista Nocivo Shomon, evento que o colocou em plataformas comerciais, onde as batidas dele são monetizadas.

“Consigo fazer, vender e viver financeiramente da minha arte. Para mim, isto é economia criativa”, diz Kaemizê.

Em 2023 foi ganhador do Prêmio 5º Elemento do Hip Hop com o álbum “Em Tempos de Guerra” realizado em São Paulo. Rappers de todo o Brasil participaram da disputa.

Kaemizê trabalha neste momento no segundo álbum da carreira: “Diálogo interno”. Um trabalho 100% autoral introspectivo que fala de sonhos, família, perdas, amor, desigualdade e respeito:

“Eu estou entregando meu máximo para esse trabalho. E eu quero fazer ele chegar não só para as pessoas que moram no Acre, mas no cenário da música do rap nacional, eu quero viver disso no futuro. Esse é meu maior incentivo para acordar todos os dias.”, disse o líder do WCD Rio Branco.

Este ano o WCD será realizado em 67 municípios, entre os dias 21 a 23 de abril, tendo pela primeira vez um bloco da Amazônia Ocidental. O que mostra a força e potencial das novas matrizes da Economia Criativa na região.

O World Creativity Day quer inspirar as pessoas a construírem carreiras, projetos, negócios, comunidades e cidades mais inovadoras, mobilizar lideranças criativas, promover colaboração, fomentar ecossistemas e impactar pessoas para alavancar a inclusão produtiva e o empreendedorismo na economia criativa.

O Dia Mundial da Criatividade foi criado em 27 de abril 2017, através da Resolução 71/284 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, com o objetivo de destacar o papel da criatividade e da inovação para o desenvolvimento sustentável social e econômico nas mais diferentes esferas.